В Луганске женщина погибла при пожаре в многоэтажном доме

Спасатели эвакуировали около 20 человек

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Женщина погибла в результате пожара в одном из многоквартирных домов в городе Луганске, около 20 человек эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ранним утром в службу спасения Луганска поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома в квартале Южный. <...> В ходе оперативных действий эвакуированы 20 человек, среди которых двое детей. В горящей квартире была обнаружена 79-летняя хозяйка, которую оперативно передали медикам. К сожалению, несмотря на проведенные реанимационные действия, женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространение огня.