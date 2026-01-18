Полиция Гоа попросила не распространять неверные сведения об убийствах в штате

Эксперты установили причастность российского гражданина к преступлениям

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Полиция индийского штата Гоа обратилась с просьбой к СМИ не распространять непроверенную информацию по делу об убийстве россиян в этом штате. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов штата, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Не распространяйте ошибочные сведения по делу об убийстве в Мандреме и Арамболе. На данный момент установлена причастность российского гражданина к двум случаям убийства", - заявили в полиции.

Ранее газета Hindustan Times сообщила, что россиянин, обвиняемый в убийстве двух россиянок в Гоа, признался еще в "многочисленных убийствах". При этом в публикации отмечалось, что, по сведениям полиции, подозреваемый меняет свои показания, до конца не известным остается и его мотив. Кроме того, установлено, что он находился под воздействием психотропных веществ, поэтому его заявления нуждаются в проверке.

В воскресенье источник в индийских правоохранительных органах сообщил ТАСС, что россиянин Алексей Леонов 1996 года рождения, нелегально проживавший в индийском штате Гоа, признался в убийстве третьей женщины, гражданки Индии, но его показания проверяются. Выясняются обстоятельства произошедшего. Установлено, что Леонов нелегально проживал в Гоа без действующей визы.

Россиянин был задержан по подозрению в убийстве двух российских соотечественниц. Его поместили в центральную тюрьму в Гоа. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Согласно индийскому законодательству, по ней предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни через повешение. Кроме того, между Россией и Индией действует договор об экстрадиции, по которому может быть предоставлена возможность отбывать наказание на территории РФ.