В Белгороде в ДТП погибли три человека
БЕЛГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с "Камазом" в Белгороде. В аварии три человека погибли, один получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла около 15:30 мск на улице Сторожевая. Столкнулись Nissan Almera и "Камаз". Иномарку отбросило на опору уличного освещения.
"От полученных травм на месте происшествия скончались три пассажира легкового автомобиля - мужчина и женщины в возрасте 57 и 34 лет. Водитель Nissan получил травмы", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Белгорода Николай Горяйнов. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, ход и результаты процессуальной проверки.