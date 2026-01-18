В Белгороде в ДТП погибли три человека

Еще один получил травмы

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с "Камазом" в Белгороде. В аварии три человека погибли, один получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 15:30 мск на улице Сторожевая. Столкнулись Nissan Almera и "Камаз". Иномарку отбросило на опору уличного освещения.

"От полученных травм на месте происшествия скончались три пассажира легкового автомобиля - мужчина и женщины в возрасте 57 и 34 лет. Водитель Nissan получил травмы", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Белгорода Николай Горяйнов. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, ход и результаты процессуальной проверки.