В Сумах обесточено большинство объектов водоканала

Энергетики работают над устранением проблемы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Большинство объектов водоканала в городе Сумы на севере Украины обесточено из-за проблем со светом. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Горводоканал" Сумского горсовета.

"В связи с перебоями в электроснабжении сегодня, 18 января, с 15:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) обесточено большинство объектов КП "Горводоканал", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Энергетики работают над устранением проблемы. Водоснабжение в обычном режиме будет обеспечено после возобновления энергопитания.

Также приостановлено движение троллейбусов в городе из-за повреждения контактной сети, сообщает предприятие "Электроавтотранс".

Перебои с электро- и водоснабжением наблюдались в Сумах и 17 января. Тогда из-за перебоев было обесточено одно из водозаборных сооружений города, в связи с чем некоторые потребители остались без водоснабжения.