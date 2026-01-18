В Екатеринбурге у избитого на горке подростка выявили перелом и сотрясение

Ребенка доставили в детскую городскую больницу

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Врачи выявили перелом и сотрясение у 13-летнего подростка, которого избил мужчина во время катания с горы Уктус в Екатеринбурге. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее местные СМИ сообщали, что подросток скатился с горы и сбил женщину, после чего стоявший рядом мужчина нанес ему несколько ударов по голове и туловищу. Прокуратура организовала проверку, заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), идет допрос свидетелей.

"Пострадавший ребенок доставлен в девятую детскую городскую больницу и госпитализирован. Врачи выявили у него перелом и сотрясение. Сейчас он проходит курс лечения. Разбирательство взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области", - отметил полковник Горелых.