В Чили из-за лесных пожаров погибли не менее 15 человек

Граждан призвали не игнорировать сообщения о необходимости эвакуации

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 января. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли в результате лесных пожаров на юге Чили. Об этом сообщил министр общественной безопасности Луис Кордеро.

"На основании информации, полученной от полиции, у нас 15 погибших", - приводит его слова на своем сайте радиостанция BioBio.

Больше всего жертв пожары вызвали в регионе Био-Био, где погибли 14 человек. Еще один человек погибли в регионе Ньюбле. Как сообщил министр внутренних дел Чили Альваро Элисальде на пресс-конференции, в этих двух регионах был объявлено чрезвычайное положение.

Пожары начались в субботу вечером на фоне сухой и жаркой погоды. Как сообщила Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиям, зафиксированы 25 очагов возгорания, большинство из них в Ньюбле. Власти призвали граждан не игнорировать сообщения о необходимости эвакуации.