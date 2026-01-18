В Москве завели дело после падения льда на детскую коляску
Редакция сайта ТАСС
16:14
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Уголовное дело завели после падения льда на коляску с младенцем на юго-востоке Москвы, сообщает СК РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
ЧП произошло около ЖК во 2-м Грайвороновском проезде. Известно о нем стало из появившегося в соцсетях видео очевидца. Следователи выяснили, что в это время проводилась очистка кровли от снега и наледи. По информации автора ролика, ребенок не пострадал.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.