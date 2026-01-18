В Москве восстановили движение на Татарской улице

Проезд перекрывали из-за возгорания в многоэтажном доме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Движение на улице Татарской в Москве, перекрытое из-за возгорания, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по ул. Татарской на участке от дома №3с1 до дома №7с1 восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что произошло скрытое горение межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком в доме 1926 года постройки. Жильцы подъезда, в котором произошел пожар, были эвакуированы.