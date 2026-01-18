Полиция Украины усилила ночные патрули из-за кризиса в энергетике

Так будут предотвращать воровство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украинская полиция усилила патрули, в том числе в ночное время, для предотвращения воровства в связи с кризисом в сфере энергоснабжения. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции страны.

"В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. В частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные задачи полицейских - "поддержание публичного порядка, предотвращение воровства и других правонарушений", "недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры".

В энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно действуют многочасовые отключения света. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением.