В Белгородской области женщина пострадала при атаке ВСУ

Ее с баротравмой и осколочными ранениями ноги доставили в городскую больницу

БЕЛГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали автомобиль в Белгородской области, пострадала женщина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Машина повреждена", - говорится в сообщении.

В поселке Чапаевский вследствие удара FPV-дрона загорелся гараж - возгорание ликвидировано. В Шебекине частный дом атакован дроном - пробита кровля, в селе Графовка при детонации дрона поврежден инфраструктурный объект.

В Волоконовском округе в результате атак ВСУ повреждены частные дома и автомобили. В Белгородском округе от удара дрона посечен багажник автомобиля, в результате еще одной атаки в частном доме повреждены кровля и окна, также БПЛА сдетонировал на парковке предприятия - различные повреждения получили два легковых и грузовой автомобили. Информация о последствиях уточняется.