В КБР четыре человека пострадали от вспышки газовоздушной смеси

Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 18 января. /ТАСС/. Вспышка газовоздушной смеси произошла в одном из гаражей в селении Заюково в Кабардино-Балкарии. Пострадали четыре человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 17:10 мск поступила информация о том, что в гараже в селении Заюково, по ул. Кабардинская, произошла вспышка газовоздушной смеси. По прибытии было установлено, что произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади 100 кв. м", - отметили в ведомстве.

В результате происшествия пострадали четыре человека, которых доставили в республиканскую клиническую больницу. Детей среди пострадавших нет. Привлекались 15 пожарных и 3 единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.