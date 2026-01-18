В Адыгее девочку-подростка госпитализировали после избиения сверстницами

Участницы конфликта установлены, сообщили в пресс-службе МВД России по региону

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 18 января. /ТАСС/. В Майкопе 15-летнюю девочку госпитализировали после избиения пятью сверстницами, полиция проводит проверку. Участницы конфликта установлены, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по Республике Адыгея.

Ранее в соцсетях появилась информация, что толпа девочек-подростков жестоко избила знакомую на улице из-за мести. На помощь пострадавшей пришли прохожие. Она в больнице с сотрясением мозга и отбитыми почками.

"Информация об избиении девочками-подростками 15-летней сверстницы поступила в дежурную часть Майкопа, она зарегистрирована. По этому факту сейчас проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Все участница конфликта установлены, это предварительно пять человек. <...> Пострадавшая девочка госпитализирована, ей оказывается всея необходимая медпомощь", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что подростки избили школьницу вечером, когда та возвращалась домой с дополнительных занятий. По поручению прокурора Адыгеи прокуратура Майкопа взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту избиения несовершеннолетней. Также будет дана оценка работе органов субъектов профилактики.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, по факту избиения назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена степень тяжести вреда здоровью. Затем действия нападавших будут квалифицированы.