В Ростовской области самосвал разрушил переходной мост на М-4 "Дон"

В ДТП пострадал водитель

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Грузовой самосвал во время движения по федеральной трассе М-4 "Дон" поднятым вверх кузовом зацепил переходной пешеходный мост, который обрушился на землю. В ДТП пострадал водитель самосвала. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на 929-м км автодороги М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области в направлении на Москву.

"Водитель, управляя грузовым самосвалом, по предварительным данным, поднятым вверх кузовом зацепил переходной пешеходный мост, в результате чего он рухнул на разделительную осевую полосу. В результате ДТП пострадал водитель 1979 года рождения", - говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что на двухполосной дороге левая полоса в направлении на Ростов-на-Дону перекрыта. Движение осуществляется по правой полосе.