В Гамбурге осквернили могилу канцлера ФРГ Гельмута Шмидта

Злоумышленники нарисовали на надгробной плите оранжевой краской свастику

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Неизвестные осквернили могилу канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (1918-2015) и его жены Локи в Гамбурге. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Злоумышленники нарисовали на надгробной плите оранжевой краской свастику. Подобный акт осквернения уже имел место в декабре 2023 года. "Это была та же надгробная плита, те же свастики, нанесенные той же краской", - приводит агентство слова представителя правоохранительных органов.

Шмидт занимал пост канцлера ФРГ с 1974 по 1982 годы. Он умер в ноябре 2015 года, его супруга - в 2010 году.