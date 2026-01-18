Устранить последствия ДТП с мостом на М-4 "Дон" планируют к утру

Самосвал поднятым вверх кузовом зацепил пешеходный мост, который обрушился на землю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Последствия ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон", где грузовой самосвал поднятым вверх кузовом зацепил переходной пешеходный мост, который обрушился на землю, планируют устранить к утру. Об этом сообщил глава города Каменска-Шахтинского Александр Камоцкий.

"Сейчас нахожусь на 929-м км трассы М-4 "Дон", пострадал водитель фуры, он доставлен в ЦГБ города, также получила повреждения встречная машина, водитель не пострадал. К утру службы последствия должны устранить", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, движение осуществляется по двум полосам в сторону Москвы и по одной в сторону Ростова-на-Дону. Глава города уточнил, что утром в понедельник также будет решаться вопрос организации перехода через трассу к автобусным остановкам.

19 января вечером на 929-м км автодороги М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области в направлении на Москву грузовой самосвал во время движения по федеральной трассе М-4 "Дон" поднятым вверх кузовом зацепил переходной пешеходный мост, который обрушился на землю. В ДТП пострадал водитель самосвала.