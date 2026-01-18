ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

Беженка рассказала, что солдаты ВСУ выгоняли жителей Красноармейска из домов

Украинские военные целенаправленно били по эвакуировавшимся из города людям, отметила женщина
Редакция сайта ТАСС
19:29
© Ed Ram/ Getty Images

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины выгоняли людей из убежищ в многоэтажках Красноармейска Донецкой Народной Республики и целенаправленно били из беспилотников по эвакуировавшимся из города людям. Об этом рассказала беженка из Красноармейска.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Красноармейск был освобожден 1 декабря 2025 года силами российской группировки "Центр".

"Мы <...> эвакуировались. Ехали по тяжелой дороге, и над нами каждую минуту летели дроны. <…> Они по мирным, эти дроны, специально и атакуют. Люди без отопления сидели - как только топили печи, выходил дым, и по ним сразу наносили удары. И мины, и [коптеры] "Баба-яга". У нас "Баба-яга" ходила, как на работу. Мы жили в пятиэтажке. Оборудовали себе убежище. Там был подвал очень хороший - убежище, классное. Там все было. В один прекрасный момент они (ВСУ - прим. ТАСС) приехали, выкинули все наши вещи на помойку, все продукты, которые мы запасали, - заехали туда толпой. Нам пришлось уехать в следующий дом, там ровно такая же история приключилась. Из дома в дом мы перебирались, потом в частный сектор пришлось уйти. Так и было: прилетает - переезжаем, прилетает - переезжаем", - рассказала жительница Красноармейска на видео, размещенном в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Из Красноармейска женщина эвакуировалась под постоянными ударами солдат ВСУ.

"Были и минометы, были и "Грады", нас сопровождали дроны. Все утеряно, ничего не осталось. Две кошки и рюкзачок", - добавила она.

12 января Мирошник заявил ТАСС, что солдаты ВСУ целенаправленно обстреливали жителей красноармейско-димитровской агломерации ДНР, пытавшихся эвакуироваться на подконтрольную РФ территорию. 

УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР