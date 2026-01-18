Беженка рассказала, что солдаты ВСУ выгоняли жителей Красноармейска из домов

Украинские военные целенаправленно били по эвакуировавшимся из города людям, отметила женщина

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины выгоняли людей из убежищ в многоэтажках Красноармейска Донецкой Народной Республики и целенаправленно били из беспилотников по эвакуировавшимся из города людям. Об этом рассказала беженка из Красноармейска.

Красноармейск был освобожден 1 декабря 2025 года силами российской группировки "Центр".

"Мы <...> эвакуировались. Ехали по тяжелой дороге, и над нами каждую минуту летели дроны. <…> Они по мирным, эти дроны, специально и атакуют. Люди без отопления сидели - как только топили печи, выходил дым, и по ним сразу наносили удары. И мины, и [коптеры] "Баба-яга". У нас "Баба-яга" ходила, как на работу. Мы жили в пятиэтажке. Оборудовали себе убежище. Там был подвал очень хороший - убежище, классное. Там все было. В один прекрасный момент они (ВСУ - прим. ТАСС) приехали, выкинули все наши вещи на помойку, все продукты, которые мы запасали, - заехали туда толпой. Нам пришлось уехать в следующий дом, там ровно такая же история приключилась. Из дома в дом мы перебирались, потом в частный сектор пришлось уйти. Так и было: прилетает - переезжаем, прилетает - переезжаем", - рассказала жительница Красноармейска на видео, размещенном в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Из Красноармейска женщина эвакуировалась под постоянными ударами солдат ВСУ.

"Были и минометы, были и "Грады", нас сопровождали дроны. Все утеряно, ничего не осталось. Две кошки и рюкзачок", - добавила она.

12 января Мирошник заявил ТАСС, что солдаты ВСУ целенаправленно обстреливали жителей красноармейско-димитровской агломерации ДНР, пытавшихся эвакуироваться на подконтрольную РФ территорию.