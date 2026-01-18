Несколько населенных пунктов Черниговской области остались без света

Это произошло из-за повреждения объекта энергетики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Объект энергетики поврежден в Черниговской области на севере Украины, без света остались несколько населенных пунктов. Об этом сообщила компания "Черниговоблэнерго".

"Поврежден важный энергообъект в Корюковском районе [Черниговской области]. Обесточен ряд населенных пунктов", - сообщила компания в своем Telegram-канале.

Какой именно объект был поврежден, сколько абонентов и в каких населенных пунктах оказались без света, компания не уточняет.