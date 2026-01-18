В Севастополе при пожаре пострадали три человека

Среди них ребенок

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Пожарные спасли после возгорания из дома в Севастополе 14 человек, 3, включая ребенка, госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС по городу.

"Спасли 14 жильцов дома. Севастопольские сотрудники МЧС ликвидировали очередной пожар. Вызов на улицу Генерала Хрюкина поступил в 20:57. Сообщалось, что горит квартира на первом этаже одного из домов. Огнеборцы МЧС России обнаружили внутри горящего помещения мужчину. Пострадавшего передали медикам, которые диагностировали у него ожоги кистей. Из соседних квартир спасли еще двоих пострадавших: двухлетнего ребенка и женщину. Люди госпитализированы", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что огонь в квартире распространился на 20 кв. м, охватив мебель и вещи. Из соседних задымленных квартир с помощью автолестницы удалось спасти 14 человек, включая 6 детей.

Пожар полностью ликвидировали в 22:50, на месте работали семь специалистов и три единицы техники.