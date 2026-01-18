В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Жителей призвали зайти в помещение и отойти от окон

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 18 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.