В Чувашии в цехе птицефабрики произошел пожар

Площадь возгорания составила 2,1 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пожар в цехе птицефабрики возник в Чувашии, специалисты локализовали огонь на площади 2,1 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"В Чувашии огнеборцы МЧС России тушат пожар на территории агрофирмы. Пламя охватило цех птицефабрики в поселке городского типа Новые Лапсары. Спасатели локализовали пожар на площади 2 100 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших среди работников предприятия нет.

В тушении задействованы 69 специалистов и 20 единиц техники.