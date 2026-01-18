В трех муниципалитетах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

В регионе работают системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 19 января. /ТАСС/. Опасность непосредственной атаки БПЛА объявлена в двух районах Воронежской области и Борисоглебске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Бутурлиновский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. <…> Борисоглебск и Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - проинформировал он.

Ранее угроза непосредственного удара БПЛА была объявлена в Воронеже. На территории региона действует опасность атаки беспилотников.