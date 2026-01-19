Бомбу, изготовленную сообщниками нападавших на "Крокус", признали вещдоком

Обвиняемыми по делу проходят несколько уроженцев Ингушетии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Самодельная бомба, которую приготовили сообщники исполнителей нападения на концертный зал "Крокус сити холл" под Москвой, признали вещественным доказательством и приобщили к делу. Об этом говорится в материалах расследования, с которыми ознакомился ТАСС.

"Признать вещественными доказательствами следующие предметы: самодельное взрывное устройство "Хаттабка" с запалом УЗРГМ, огнестрельное оружие автомат "Калашникова" с боеприпасами - 30 патронами калибра 5,45 мм, три стрелянные гильзы от патронов калибра 5,45х39 мм, металлическая часть небольшой кувалды, изъятые по адресу - Республика Ингушетия, Назрановский район, с. п. Сурхахи, ул. Красная, д. 11", - указано в материалах дела.

Ранее сообщалось, что оружие, которое было использовано при нападении на концертный зал, привезли в Москву из Дагестана, в который оно в свою очередь ранее попало из Ингушетии.

Как указано в материалах дела, по делу проходят обвиняемыми насколько уроженцев Ингушетии, поддерживающие идеологию деятельности террористической организации "Вилаят Хорасан" (входит в структуру "Исламского государства", обе структуры запрещенны в РФ) и разделявшие взгляды запрещенного боевого крыла религиозной общины "Баталхаджинцы".