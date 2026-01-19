Работу новокузнецкого роддома №1 приостановили на 90 суток

Доступ в здание разрешен только для выполнения ремонтных работ и устранения выявленных нарушений

© Ярослав Беляев/ ТАСС, архив

КЕМЕРОВО, 19 января. /ТАСС/. В Новокузнецке на 90 суток приостановили работу роддома №1, где за короткий период умерли девять младенцев. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

"Суд <...> назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара №1 Государственного автономного учреждения здравоохранения "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 им. Г. П. Курбатова" по приему пациентов сроком до 90 суток", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в этот период в здании разрешены ремонтные работы и устранение выявленных нарушений.

Уточняется, что наличие нарушений подтвердила представитель Роспотребнадзора. Дело об административном правонарушении было возбуждено по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Жалоба на постановление суда на данный момент не поступала.