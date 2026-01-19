В Воронежской области уничтожили 24 беспилотника

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 19 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над Воронежской областью. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата", - написал он.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - добавил глава региона.