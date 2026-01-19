В Чувашии потушили пожар на птицефабрике

В ликвидации огня участвовали 85 человек и 29 единиц техники

ЧЕБОКСАРЫ, 19 января. /ТАСС/. Пожар в цехе птицефабрики в Чувашии, площадь которого составляла 2,1 тыс. кв. м, ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"В 02:27 (мск) 19 января 2026 года пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в цехе птицефабрики ООО "Агроферма "Юрма", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении пожара принимали участие 85 человек и 29 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших среди работников предприятия нет.