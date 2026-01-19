В Челябинской области из-за взрыва газовоздушной смеси пострадал человек

Инцидент произошел в частном доме села Кадымцево

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Взрыв из-за утечки паров газовоздушной смеси из газового баллона произошел в частном жилом доме в Челябинской области. Пострадавший мужчина доставлен в больницу, сообщила прокуратура Челябинской области.

"Сегодня в селе Кадымцево Троицкого района в частном жилом доме на двух хозяев по ул. Яблочкина из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона произошел хлопок без последующего горения. Пострадавший мужчина доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия произошло обрушение строительных конструкций. Прокуратура Троицка взяла на себя контроль за проведением процессуальной проверки по данному случаю