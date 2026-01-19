В Сиднее зафиксировали рост числа нападений акул на человека

Активность хищников связана с повышением температуры воды в океане и обильными дождями, отмечает издание The Sydney Morning Herald

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. В крупнейшем городе Австралии Сиднее зафиксирован рост числа нападений акул в акватории мегаполиса. Как отмечает издание The Sydney Morning Herald со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс, повышение температуры воды в океане и обильные дожди стали причиной возросшей активности хищников.

По информации полиции штата, только за последние двое суток в Сиднее было зафиксировано два нападения акул на людей. В воскресенье, 18 января, 12-летний мальчик был госпитализирован после нападения хищника на востоке города, в районе Ваклюз, а спустя сутки акула попыталась укусить 11-летнего ребенка на пляже Ди-Уай, на севере Сиднея. "Сочетание соленой воды океана и пресных вод, принесенных недавними дождями, создали комфортную штормовую среду для акул, проявляющих большую активность", - рассказал сотрудник полиции штата Новый Южный Уэльс Джозеф Макналти.

The Sydney Morning Herald отмечает, что к середине января 2026 года температура воды в окружающих Сидней водах превысила + 22 градуса по Цельсию, создав идеальные условия для бычьих акул и замедлив их сезонную миграцию на север. "Из-за этого [прогрева воды] по меньшей один из трех основных видов акул, потенциально опасных для людей, проводит больше времени в гавани Сиднея", - рассказал газете исследователь Университета Джеймса Кука Николас Любиц, уточнивший, что наиболее опасными для людей считаются большие белые, бычьи и тигровые акулы.

В правительстве штата сообщили, что для обеспечения безопасности людей на территории региона реализуется специальная программа по борьбе с акулами. Она включает наблюдение с беспилотников, систему сообщений о появлении акул с подводными станциями прослушивания, способными уловить движение хищника в радиусе 500 метров от популярных городских пляжей.

В 2025 году в сиднейской гавани акулы дважды нападали на людей. В сентябре после укуса хищника на пляже Лонг-Риф, расположенном на севере Сиднея, погиб 57-летний серфер Меркьюри Псиллакис. А в декабре 2025 года во время купания на загородном пляже погибла 25-летняя гражданка Швейцарии Оливия Мюльхайм, на которую напала большая белая акула. Общее число нападений акул на человека в Австралии в 2025 году составило 18, 4 человека погибли.