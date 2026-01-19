В Новосибирске глав предприятия признали виновными в гибели четырех человек

Они допустили преступную халатность при организации работ с опасными отходами, сообщили в региональном СУ СК России

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Руководители предприятия в Новосибирске признаны судом виновными в гибели рабочих при взрыве на производстве. Им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно каждому, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года каждому. Также мужчины лишены права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в сфере пожарной безопасности, на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, 20 июня 2024 года в производственном цехе предприятия в городе Обь подсудимые допустили преступную небрежность при организации работ с опасными отходами. Руководство организации на участок направило сотрудников, не имевших профессионального обучения и квалификации. Работы велись в помещении, не оборудованном принудительной вентиляцией, что привело к критическому скоплению легковоспламеняющегося газа.

Из-за взаимодействия газовоздушной смеси с открытым источником огня произошел технологический взрыв с последующим пожаром на общей площади 375 кв. м. В результате происшествия четверо рабочих погибли, еще троим причинен вред здоровью.