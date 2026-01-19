В Челябинской области загорелся цех по производству фундаментных блоков
Редакция сайта ТАСС
04:49
ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Спасители тушат цех по производству фундаментных блоков в поселке Саргазы Челябинской области. Площадь пожара составила 400 кв. м, сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по Челябинской области.
"Сотрудники Челябинского гарнизона работают на тушении пожара на улице Производственной в поселке Саргазы", - сказали в пресс-центре.
Пожар охватил кровлю производственного ангара, в котором расположен цех по производству фундаментных блоков.