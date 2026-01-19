В Челябинской области завели дело после гибели человека из-за взрыва газа

Инцидент произошел из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело после хлопка бытового газа в селе Кадымцево Троицкого района Челябинской области, в результате которого погиб 53-летний местный житель. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР по Челябинской области. По предварительным данным, погиб госпитализированный ранее пострадавший.

"В следственном отделе по городу Троицк следственного управления СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 19 января 2026 года в двухквартирном домовладении, расположенном селе Кадымцево Троицкого района Челябинской области, произошел хлопок бытового газа, в результате которого погиб 53-летний местный житель", - сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщала, что в селе Кадымцево Троицкого района в частном жилом доме на двух хозяев по ул. Яблочкина в результате утечки паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона произошел хлопок без последующего горения. Пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение.