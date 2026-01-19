Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области объявили в розыск

Речь идет о Сергее Гайде

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду, который обвиняется в посредничестве в передаче взятки особо крупного размера. Это следует из базы розыска министерства.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Гайде предъявлено обвинение в посредничестве в передаче взятки особо крупного размера. Кроме того, установлена его причастность к делу о коррупции других чиновников из правительства региона.

Гайда занимал руководящие посты в министерствах энергетики и ЖКХ и социальной политики Свердловской области с 2014 по 2019 год. Согласно открытым источникам, он находится за пределами РФ.