В Чите при пожаре в жилом доме погиб человек

Причиной возгорания стал загоревшийся аккумулятор от электровелосипеда

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 19 января. /ТАСС/. Пожарные спасли двух взрослых и двоих детей, а также помогли эвакуироваться другим 12 жителям из дома по улице Гагарина в Чите, где произошло возгорание. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"В условиях быстро развивающейся ситуации пути эвакуации были отрезаны. Один мужчина 1964 года рождения смог пробраться на кухню. К сожалению, до прибытия огнеборцев, он выпал из окна третьего этажа, медики констатировали смерть читинца", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожарным также удалось эвакуировать 12 жильцов из подъезда горящего дома. На момент начала пожара в квартире с погибшим находились еще четверо человек - мужчина, женщина и двое детей шести и восьми лет. Они также не смогли покинуть квартиру из-за огня и дыма, однако вышли на балкон, откуда их с помощью автолестницы спустили прибывшие пожарные.

Причиной пожара стал загоревшийся аккумулятор от электровелосипеда, который заряжался в коридоре квартиры.

"Пожар был ликвидирован на площади 40 кв метров. Специалисты государственного пожарного надзора ведут работу по установлению всех обстоятельств произошедшего", - указано в сообщении.