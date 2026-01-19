В Челябинской области потушили пожар в цехе фундаментных блоков

Открытое горение ликвидировано на общей площади 400 кв. м

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Спасатели в Челябинской области ликвидировали открытое горение на площади 400 кв. м в цехе по производству фундаментных блоков в поселке Саргазы. Об этом сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"Открытое горение ликвидировано на общей площади 400 квадратных метров", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что причину ЧП предстоит установить специалистам отделения дознания.