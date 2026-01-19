В ХМАО при столкновении четырех машин два ребенка получили травмы

Пострадал также один взрослый

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Столкновение четырех машин произошло в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, травмы получили три человека, в том числе дети двух и пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

"В результате ДТП 36-летний водитель "Kиа" и две его несовершеннолетние пассажирки 2 и 5 лет получили травмы", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в городе Нижневартовске 29-летний водитель "Ваза" при перестроении на крайнюю левую полосу не предоставил преимущество автомобилю Kia, после чего произошло столкновение с ним. В результате Kia выехала на встречную полосу, где столкнулась с машинами Chevrolet и Ford.