ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 100 БПЛА

БЕЛГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 100 беспилотников и выпустили более 16 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском округе поселки Малиновка и Новосадовый, села Беломестное, Бессоновка, Ближнее, Красная Нива, Нечаевка, Никольское, Стрелецкое и Чайки атакованы 17 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. В селе Нечаевка в результате детонации FPV-дрона погибла женщина", - говорится в сообщении. Повреждены частный дом, 3 легковых и 1 грузовой автомобили.

По Вейделевскому округу ВСУ выпустили 1 БПЛА самолетного типа, по Валуйскому округу - 2 беспилотника самолетного типа, последствий нет. Волоконовский округ атакован с помощью 4 БПЛА, повреждены 2 частных дома, Краснояружский округ атакован с помощью 25 беспилотников, повреждены 2 легковых и 1 грузовой автомобили. Борисовский округ атакован с помощью 4 БПЛА, повреждена надворная постройка.

По Ровеньскому округу ВСУ выпустили 19 БПЛА самолетного типа, информация о последствиях уточняется. Населенные пункты Шебекинского округа атакованы с помощью 19 беспилотников, за медицинской помощью обратился мужчина, получивший баротравму в результате удара FPV-дрона по автомобилю на участке автодороги Вознесеновка - Шебекино, лечение продолжает амбулаторно. Также повреждены частный дом и инфраструктурный объект, еще один частный дом и хозпостройка сгорели.

Грайворонский округ атакован с помощью 11 беспилотников и 18 боеприпасов, в результате атаки БПЛА на автомобиль ранен мужчина, продолжает лечение амбулаторно. По информации оперштаба, число пострадавших при атаке беспилотника по другому автомобилю увеличилось до двух, пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода. Также повреждены фасад здания и гараж.