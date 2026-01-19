RTVE: число жертв схода с рельсов поездов в Испании выросло до 24

По информации телеканала, 73 человека получили травмы, из которых 15 находятся в тяжелом состоянии

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в Испании увеличилось до 24. Об этом сообщил телеканал RTVE.

По его информации, к настоящему моменту в результате аварии погибли по меньшей мере 24 человек, 73 получили травмы, причем 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних.

Инцидент произошел 18 января в 19:40 по местному времени (21:40 мск) в районе населенного пункта Адамус в автономном сообществе Андалусия. Следовавший из Малаги в Мадрид поезд частного перевозчика Iryo, перевозивший 317 человек, сошел с рельсов и выхехал на соседние пути, по которым шел состав национального железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов.