В Одесской области повреждены энергетические и газовые объекты

Также зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Объекты энергетической и газовой инфраструктуры получили повреждения в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"Есть повреждения <...> энергетической и газовой инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.

"Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры", - добавил Кипер.

В ночь на 19 января поступали сообщения о взрывах в Одессе. Утром городские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры, однако их тип не уточнялся.