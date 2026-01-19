Число пострадавших при взрыве на сталелитейном заводе в КНР выросло до 84

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва на заводе по производству листового металла в городе Баотоу (автономный район Внутренняя Монголия) выросло до 84 человек, еще 8 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

"На данный момент в результате взрыва погибли два человека, восемь числятся пропавшими без вести, 84 человека получают медицинскую помощь", - приводит ТВ заявление муниципальных властей города Баотоу.

18 января в 15:03 по местному времени (10:03 мск) на сталелитейном заводе компании Baogang United Steel города Баотоу произошел взрыв сферического резервуара с водой и паром. Агентство Синьхуа ранее сообщало, что в результате взрыва погибли два человека, пять числятся пропавшими без вести, а 66 человек госпитализированы с различными травмами.