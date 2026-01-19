В Саратовской области при пожаре в многоэтажном доме погиб грудной ребенок

На месте ЧП работали три пожарных расчета

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 19 января. /ТАСС/. Грудной ребенок погиб в результате пожара в десятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области. Его матери понадобилась помощь медиков, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Около 08:00 (07:00 мск) дежурному поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном доме №150/7 на улице Тельмана. Было установлено, что возгорание произошло на пятом этаже.

"Из горящей квартиры пожарные вынесли женщину и грудного ребенка, без сознания они были переданы медикам. К сожалению, ребенок скончался", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что с верхних этажей дома также эвакуировали семь человек. На месте ЧП работали три пожарных расчета. Площадь пожара составила 12 кв. м. Причина произошедшего устанавливается.