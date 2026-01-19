EFE: число погибших при сходе поездов в Испании с рельсов увеличилось до 39
МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 39. Об этом сообщило агентство EFE.
Ранее сообщалось о 24 жертвах и 73 пострадавших.
Инцидент с поездом, который направлялся из Малаги в Мадрид, произошел вечером 18 января в автономном сообществе Андалусия. На борту находились 317 пассажиров. Сошедший с рельсов состав врезался в другой, который двигался из столицы страны в город Уэльва, также расположенный в Андалусии. Число его пассажиров составляло около 100. Причины катастрофы, произошедшей у города Адамус (провинция Кордова), пока не уточняются. Движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид - Андалусия приостановлено.