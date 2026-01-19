В Иркутской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

К моменту появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Иркутской области мои коллеги задержали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. К моменту появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп. Заметив их, он попытался скрыться в лесном массиве. Однако это ему не удалось", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, в конце сентября 2025 года с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец заявил, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно "обезопасить". Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет. "Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджег одну подстанцию связи и направился к следующей", - добавила представитель ведомства. По ее словам, там он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Сейчас он арестован.