Дело о покушении на убийство ребенка в аэропорту Шереметьево направили в суд

Его передали в Химкинский городской суд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство ребенка в аэропорту Шереметьево направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в Химкинский городской суд Московской области направлено уголовное дело в отношении мужчины. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.