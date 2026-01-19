Опубликовано видео с задержанным за подготовку теракта в Иркутской области

Он поджег одну подстанцию связи и направился к следующей, когда его задержали

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

ТАСС, 19 января. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео с задержанным за подготовку теракта по указанию неизвестного и поджоге объекта инфраструктуры в Иркутской области.

На видео он признался в содеянном. На кадрах также показана канистра с горючим.

По словам Волк, в конце сентября 2025 года с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец заявил, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно "обезопасить". Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет. После этого ему позвонил лжесотрудник ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджег одну подстанцию связи и направился к следующей, сообщила Волк. По ее словам, там он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Сейчас он арестован.