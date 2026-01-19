В Удмуртии при пожаре в частном доме погиб человек

Еще трое пострадали

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. В Воткинске Удмуртской Республики один человек погиб, еще трое пострадали при пожаре в частном жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в доме на улице Зориной поступило в экстренные службы в 05:51 мск. "В 06:40 мск объявлена ликвидация открытого горения на ориентировочной площади 80 кв. м. К сожалению, пострадали четыре человека, в том числе один погиб", - отмечается в сообщении.

На тушении пожара работают 37 человек и 12 единиц техники.