Подполье: в Киеве отключают свет более чем на 36 часов

Электричество в жилых домах появляется только на два-три часа в сутки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Электричество в жилых домах Киева появляется только на два-три часа в сутки, в некоторых случаях отключения длятся более 36 часов. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Электричество в жилых домах [в Киеве] может появляться лишь на 2-3 часа в сутки, а в некоторых случаях отключения длятся более 36 часов", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что критическую ситуацию с электричеством в столице Украины признавали и ее власти. Так, по его словам, даже мэр Киева Виталий Кличко признал, что столица получает лишь около половины необходимого ей объема электроэнергии, а сотни многоквартирных домов остаются без отопления.

Ранее очевидцы сообщали ТАСС, что электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. Жители отмечали, что формальные графики отключений никак не соблюдаются.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области серьезно обострились с конца прошлого года. В начале января в городе в очередной раз вводились аварийные отключения света из-за повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр Кличко призвал жителей по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов столицы осталась без отопления.