В Москве раскрыли убийство мужчины 25-летней давности

Подозреваемого удалось установить в ходе анализа архивных материалов и проведения экспертиз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правоохранители раскрыли убийство мужчины, совершенное в Москве в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Следователями столичного СК раскрыто убийство мужчины, совершенное более 25 лет назад", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2000 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде не менее 10 колото-резаных ранений. На первоначальном этапе следствия личность подозреваемого в преступлении установить не удалось. Однако в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были проанализированы материалы уголовного дела, тщательно изучены ранее собранные доказательства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, подозреваемого удалось установить в результате анализа архивных материалов и проведения экспертиз. Им оказался ранее судимый мужчина 1973 года рождения. Его задержали в Ногинске.

В ГСУ СК добавили, что во время допроса мужчина дал признательные показания. С его участием проведен следственный эксперимент, в ходе которого он подробно рассказал и показал следователям, как совершил преступление.