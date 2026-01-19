Инженера предприятия ОПК приговорили к 13 годам за шпионаж в пользу Швеции

Имеющий вид на жительство в Финляндии Михаил Взводнов собирал сведения для представителей шведской Службы разведки и безопасности

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса Михаила Взводнова за шпионаж в пользу Швеции. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Вторым апелляционным судом общей юрисдикции Санкт-Петербурга оставлен без изменений обвинительный приговор, вынесенный Ленинградским областным судом гражданину РФ Взводнову М. Н. 1965 г. р., осужденному за государственную измену в форме шпионажа. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 250 тысяч рублей и ограничения свободы на срок 1 год", - сообщили в ЦОС.

Как было установлено ФСБ, Взводнов, имеющий вид на жительство в Финляндии, состоял в шпионской связи с представителями Службы разведки и безопасности Швеции (MUST) и выполнял их задания по сбору сведений военно-технического характера.

По данным ФСБ, представители шведских спецслужб, действуя в том числе в интересах Украины, предпринимали попытки получить информацию, содержащую государственную тайну, о вооружении и технике, используемой Вооруженными силами РФ в ходе проведения специальной военной операции. По указанию шведских кураторов, россиянин осуществлял поездки из Финляндии в Россию, где в условиях строгой конспирации собирал сведения, которые хранил в своем загородном доме для передачи представителям иностранной разведки. "Согласно полученным инструкциям от шведских спецслужб, передача указанной информации должна была производиться в заранее оговоренное время бесконтактным способом через тайниковые закладки", - отметили в ФСБ.

Весной 2023 года Взводнов, являвшийся инженером-конструктором предприятия ОПК, был задержан с поличным при проведении очередной тайниковой операции. Следственным управлением ФСБ России было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).

Приговор вступил в законную силу. Ранее сообщалось, что Взводнов передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону.