Жителя Челябинской области обвинили в серии убийств

Его также обвиняют по статье о разбое

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК России по Челябинской области предъявили местному жителю обвинение в пяти убийствах женщин, совершенных в 2004-2007 годах. Кроме того, он обвиняется по статье о разбое, сообщили в пресс-службе управления.

"Проверяя фигуранта на причастность к совершению иных преступлений, следователь-криминалист запросил в информационном центре регионального ГУ МВД России сведения о нераскрытых преступлениях, совершенных в Металлургическом районе города Челябинска примерно в то же время и аналогичным способом. Проанализировав полученные сведения, следователь-криминалист установил возможную причастность фигуранта к совершению убийств еще четырех женщин, два из которых сопряжены с разбоем", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем).

Со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Челябинской области 26 августа 2025 года сообщалось, что полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали в Челябинске жителя города Коркино по делу об убийстве женщины и хищении ее имущества 18 лет назад. По версии следствия, в 2007 году он нанес 35-летней женщине удар ножом в грудную клетку. После этого открыто похитил ее сумку, в которой находился кошелек с деньгами и сотовый телефон. Сумма ущерба составила немногим более 6 тыс. рублей.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области сообщали, что в 2007 году установить обстоятельства преступления не удалось, поэтому следствие по делу было приостановлено. Несмотря на это, следователи-криминалисты регионального управления СК и оперативные сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области в ходе целенаправленной работы по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет смогли установить владельца сим-карты, помещенной в похищенный телефон спустя месяц после обнаружения тела потерпевшей.