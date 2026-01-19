В Москве в ДТП с автобусом и легковой машиной пострадали два человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Два транспортных средства столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, сегодня на Кутузовском проспекте возле дома №72 произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадали 2 человека", - сказали в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попали автобус и легковая машина.

Как отметили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", 19 января около 08:55 на Кутузовском проспекте, в районе дома 72, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса 231-го маршрута. "По предварительной информации, водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество электробусу при перестроении. В электробусе пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - отметили в Мосгортрансе.