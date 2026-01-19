В Омске из-за задымления из школы эвакуировались более 600 детей

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Около 630 детей и 36 взрослых эвакуировались в 20-градусный мороз из школы в центре Омска из-за задымления, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Причина задымления устанавливается.

"В 11:30 (08:30 мск) 19.01.2026 г. поступило сообщение о задымлении в здании школы в Центральном округе города Омска. Самостоятельно эвакуировались 631 ребенок и 36 работников учреждения", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что пострадавших нет, задействованы 24 спасателя и 7 единиц техники. Причина задымления еще не установлена.

В Омске минус 22 градуса.